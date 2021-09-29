29 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Bu günlerde eşsiz bir egonuz var. Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.

BOĞA

Enerjiniz hat safhada. Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.

İKİZLER

Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir. Oysa sizler bugün oldukça sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz. Sağlık sorunlarınız olabilir.

YENGEÇ

Sabırlı ve azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz.

Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız.

ASLAN

Bilhassa ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir.

BAŞAK

Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Her zaman gücünüzü iyi yönde kullanmalısınız.

Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkattini çeliyorsunuz.

TERAZİ

Ortaklı iş ya da hedeflerde daha başarılı olacağınız, yaratıcı yeteneklerinizi daha çabuk ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz.

AKREP

Dua ve ibadet için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi dualara dökebilirsiniz.

Ayrca aşk konusunda ilişkinizi kolaylıkla sürdürebileceğiniz bir süreçtesiniz.

YAY

Kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz.

Bu davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.

OĞLAK

Mesleki konulardaki güvence arayışınız yerini manevi arayışa bırakabilir, bugün hayata daha yoğun bir güven duyarak huzuru arayabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde hayatınıza dair daha sakin ve sevgi dolu bir tutum sergileyebilirsiniz.

Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek.

BALIK

Sevgi konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve saygı beraberinde mutluluğu getirebilir. Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.