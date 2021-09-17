17 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Flört aşamasında olan Koç'lar partnerinin potansiyelini zorlamadan sabırla beklemeli. Duygusal konularda başarı yoğun emek ve sabır neticesinde gelebilir.

BOĞA

Aşk hayatınızda atacağınız adımlar uzun vadeli ilişkiler getirebilir. İş konusunda kendinizi güzel girişimler içerisinde bulabilirsiniz.

İKİZLER

Zamanınızın çoğunu kendinize ayırmak, önceliklerinizi belirlemek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kısa süre uzaklaşmak size iyi gelebilir.

YENGEÇ

Son zamanlarda işiniz konusunda vizyonunuzu genişletecek yeni ilhamlarla dolabilir ve onlarla yeni planlamalar yapabilirsiniz.

ASLAN

Özgür iradenizle adım atmak ve sevdiğinizi yapmak bugün oldukça önemli olacak. Kalbinize ve sezgilerinize kulak verin.

BAŞAK

Aşk hayatınızda fırsatların sizinle olduğu bir gündesiniz. Güvence verebilme potansiyeliniz ve gerçek sevginiz karşı cinsin içini ısıtacak.

TERAZİ

Bugünlerde sosyal ortamlarda kendinizi göstermeyi tercih edebilirsiniz. Tarafsızlığınızı korumak isteyebilirsiniz, bunun için çaba gösterin.

AKREP

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve çevrenize de verimli olabileceğiniz bir gündesiniz. Dostlarınıza vereceğiniz ilham ve fikirler size iyi hissettirebilir.

YAY

Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için kendinizi yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz, akşam saatleri çok düşünebilirsiniz.

OĞLAK

Bazı kişilere iyilik de yapmak isteyebilirisiniz. arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, onlarla fikir alışverişi yapmak ve onlara zaman ayırmak size çok iyi gelebilir.

KOVA

Kendinizi duygusal olarak hazır hissetmediğiniz konularda zorlamamalı ve sadece güvence ihtiyacınız üzerinden kararlar almamalısınız.

BALIK

Sosyal ortamlarda kendinizi güvende hissedebileceksiniz. Sadece mantığınıza değil kalbinize de güvenmeyi seçip olaylara farklı çerçeveden bakabilmelisiniz.