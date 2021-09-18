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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 18 Eylül 2021, Cumartesi

18 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilir, yardım almak istemeyebilirsiniz.

BOĞA
Bu aralar kararsızlıklarınızın bittiği bir günde olabilirsiniz. Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ
Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir.

ASLAN
Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir.

BAŞAK
Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz.

TERAZİ
Aile ve akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler bugün gündeme gelebilir. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.

AKREP
Son zamanlarda aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

YAY
İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilir, hayal ve hedeflerinizi cesaretle dile getirerek ön plana koyabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere her zamankinden farklı gelebilir. Bu durum hoşunuza gidebilir. Kendinizi taktir edebilirsiniz.

KOVA
Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.

BALIK
Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.

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