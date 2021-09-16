16 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin. Önünüze bazı fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın.

BOĞA

Günün ilk saatlerinde, bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir.

İKİZLER

Yapmak isteseniz de cesaret ya da planlama eksiğine sahip olduğunuz işler hususunda yeniden bir değerlendirme size yardımcı olabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

BAŞAK

Manevi yönünüzüm güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün topluluğun bir parçası olmak ya da sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir ayrıca elinize bazı şans ve fırsatlar geçebilir.

AKREP

Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz karmaşık ve çelişkili sinyallere işaret edebilir.

YAY

Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz. Bugün çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.

OĞLAK

Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz. Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.

KOVA

Sahip olduklarınızı koruduğunuz bir gün olabilir. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.

BALIK

Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir, sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz, ileriye dönük planlar kurabilirsiniz.