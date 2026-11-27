EVLİLİK nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler belirli şartlarla kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için kanunda öngörülen süreye dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, evlendikten bir yıl sonra işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Evlilik nedeniyle işten ayrılma süresi ne kadar?

İşte ayrıntılar...

Çalışma hayatında kadın işçilere tanınan haklardan biri de evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirerek kıdem tazminatı alabilme imkânı. Ancak bu haktan yararlanılabilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alma şartları neler?

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14'üncü maddesine göre kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi istekleriyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek için işçinin aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olması ve iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde sona erdirmesi gerekiyor. Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen kadın işçinin, işten ayrılma gerekçesini yazılı olarak işverene bildirmesi ve evliliğini gösteren belgeyi sunması gerekiyor.

Evlendikten 1 yıl 3 ay sonra işten ayrılan işçi tazminat alabilir mi?

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilmek için öngörülen bir yıllık sürenin aşılması halinde, bu gerekçeye dayanılarak tazminat talep edilemiyor. Dolayısıyla evliliğinin üzerinden 1 yıl 3 ay geçen kadın işçi, yalnızca evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Ancak işçinin başka bir yasal nedenle kıdem tazminatına hak kazanma şartlarını taşıması durumunda, tazminat hakkı ayrıca değerlendirilebiliyor.