Özel bir firmada çalışıyorum. Tüm personel iki haftada bir gün hafta tatili yapıyor. Günde 8 saatten fazla çalışıyoruz. Maaşlarımız gecikmeden yatıyor ama mesailerimizi çok karışık ödüyorlar. Çalışma saatleri hep aynı ama aldığımız maaş değişiyor. Mesailer nasıl ödenmeli? Hafta tatili ile mesai arasında fark var mı?

İş Kanunu'na göre, haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin 2.5 yevmiye ödemesi gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir. Yıllık izinin de kullandırılması gerekir.

Eğer işveren kanuni bu hakları kullandırmıyorsa veya ödemiyorsa yargıya başvurma hakkınız var. Bunun için fazla mesai yaptığınıza ve hafta tatilinde çalıştığınıza ilişkin kanıtlarınızın ve şahitlerinizin olması gerekir. Yıllık izin kullandığınızı ise işverenin ispat etmesi gerekir.

Ben eşi vefat etmiş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan SSK maaşı bağlanabilir mi? Ek olarak onun maaşını alabilir miyim?

Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar; evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız. Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.