ALİ ŞERBETÇİ

KAMUDA görev yapan 4/B'li sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Hastalık izinleri, disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma, eğitim ve kurum içi yer değişikliğine ilişkin yeni hükümler getirildi. Sözleşmesini yenilemeyen personel de bir yıllık yeniden istihdam yasağı kapsamına alınırken, eğitimlerde başarısızlık sözleşmenin fesih nedenleri arasına eklendi.

14 Kasım 2026 tarihli ve 33430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11982 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle sözleşmeli personelin hastalık izinlerinden disiplin işlemlerine, işe başlama sürelerinden kurum içi yer değişikliğine kadar birçok konuda yeni hükümler getirildi.

HASTALIK İZİNLERİ

Sözleşmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hariç olmak üzere hastalık ve refakat iznine ilişkin hükümler kıyasen uygulanacak. SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ise personelin ücretinden düşülecek. Buna göre, aylık ve özlük hakları korunarak kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda 18 aya, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar hastalık izni verilebilecek. İzin süresi sonunda hastalığın devam etmesi hâlinde sağlık kurulu raporuyla izin süresi uzatılabilecek. Uzatılan sürenin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında emeklilik hükümleri kıyasen uygulanacak. Sözleşmesi kurumunca feshedilen veya sözleşme döneminde sözleşmesini tek taraflı fesheden personel için uygulanan bir yıllık yeniden istihdam yasağının kapsamı genişletildi. Sözleşmesini yenilemeyen personel de sözleşmesinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyecek.



DİSİPLİN CEZALARI

Esaslara eklenen Ek 12'nci maddeyle sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinde devlet memurlarına ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması öngörüldü. Kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza gerektiren fiillerde, disiplin kurulu kararı ve atamaya yetkili amirin onayıyla personelin görevine son verilecek. Aylıktan kesme cezası ise tüm ödemelerinin toplamından 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak. Kamu hizmetinin gerektirdiği hâllerde görevde kalmasında sakınca görülen personel, soruşturma sürecinde ihtiyati tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Görevden uzaklaştırma kararı, yetkili amirler, müfettişler, valiler ve kaymakamlar tarafından alınabilecek.