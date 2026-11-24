Özel bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı?

İhbar tazminatının, İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir. Bu nedenle eski işvereniniz size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir.

Çalıştığım firmada işveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım?

İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK Denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmazın gerekir. Eğer işyerinde çalışmak istemiyorsanız hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.

Yeni işe giriyorum. Sözleşmede "fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecek" maddesi var? Böyle bir hüküm koymaları mümkün mü?

Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir, tazminat ödenmeyecektir şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır.