ALİ ŞERBETÇİ

Özel sektör çalışanıyım. Biz yılın yarısında yani 6 aya yakın bir süre 12 saat çalışıyoruz. Kıdem tazminatı hesaplamasında, yaptığımız fazla mesailerin bir önemi var mı? Kazançlarımız bordrolarımızda tam görünüyor.

Sayın Okurum, kıdem tazminatının hesabında ikramiye ve ilave tediyeler (tevşik, başarı vb), temettüf, devamlı ödenen primler, devamlı ödenen bayram parası, kasa ve unvan tazminatı, imza tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, yemek, gıda, erzak yardımları, taşıt, aile, konut, giyim yardımları, havlu, sabun yardımı, ayakkabı veya bedeli (sosyal yardım niteliğinde olmak şartı ile), her yıl verilen yıllık izin harçlığı, çocuk yardımı, düzenli ödenen eğitim yardımı, gece zammı, vardiya primi, kıdem zammı, yüzde usulünün uygulandığı işlerdeki bahşişler gibi süreklilik arz eden ödemeler dikkate alınır. Fazla çalışma kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

Ben eşi vefat etmiş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? Ek olarak onun emekli maaşını alabilir miyim?

Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız.

Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.

Bir kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma işyeri açabilir miyim? İşyeri açarsam yanımda sigortalı kişi ya da kişiler çalıştırsam bana bir katkısı ya da zararı olabilir mi? Maaşımdan vergi kesintisi yine yapılır mı yoksa esnaflığımdan dolayı az vergi mi öderim?

İş sözleşmesinde ve iş yerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa orada; çalışan işçinin başka bir iş yapma yasağı varsa kendi adınıza iş yeri açamazsınız. Adınıza iş yeri olması ancak sözleşmenizde iş yeri açamaz diye bir ibare varsa bu size sorun olur ve sözleşme feshine kadar gider. Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından iş yeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımında farklı sonuçları olabileceğinden, iş yeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir. Ama bu yeni iş yerinin mevcut işini olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir. SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına iş yeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a geçmek zorunda değildir. Ayrıca, kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken Bağ-Kur'lu olarak iş yeri açması Bağ-Kur primi de ödemeyeceğinden dolayı, daha avantajlı durumda olmasını sağlayacaktır.

Özel bir şirkette çalışan bayanım. Sağlık sorunlarımdan dolayı işten ayrılmak istiyorum. İşten ayrıldığımda kıdem tazminatımı alma hakkım var mı? Bu konuda neler yapmalıyım?

Sayın Okurum, İş Kanunu'na göre işçi iş sözleşmesini sağlık nedeniyle iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa bildirimsiz olarak feshedebilir ve tazminat talep edebilir. Bunun dışındaki bir sağlık nedeniyle iş sözleşmesini feshederse tazminat talep edemez. Sizin sağlık sorunlarınız yukarıda belirttiğim şartlar dahilinde ise ancak tazminat talep edebilirsiniz.