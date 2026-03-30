CANLI YAYIN
Geri

Başakşehir'deki zincirleme kazada acı haber: Polis memuru şehit oldu

İstanbul Başakşehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda polisleri taşıyan servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4'ü ağır toplam 30 kişi yaralandı. Kazada kalp krizi geçirdikten sonra hayata döndürülen polis memuru şehit oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda polisleri taşıyan servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
  • Kazada polis memuru Mustafa Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
  • İstanbul Valiliği kazada 3'ü ağır toplam 29 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini açıkladı.
  • Kazaya 34 LHU 912 plakalı polis servis minibüsü ile EYG 499 plakalı otomobil karıştı.
  • Kaza sabah saatlerinde Başakşehir Fenertepe mevkiinde gerçekleşti.

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Ekipler araçları olay yerinden kaldırdı. (Haberin fotoğrafları AA DHA'ya aittir)

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı.

Polis minibüsü zincirleme kazaya karıştı

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada Mustafa Aydın isimli polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Başakşehir'de kaza




İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaza sonrası olay yeri


PARMAĞI KOPTU

Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntülerde ise parmağı koptuğu iddia edilen kadının çığlıkları duyuldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler