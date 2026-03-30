Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı.
Polis minibüsü zincirleme kazaya karıştı
POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada Mustafa Aydın isimli polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."
PARMAĞI KOPTU
Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntülerde ise parmağı koptuğu iddia edilen kadının çığlıkları duyuldu.