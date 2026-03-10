ALİ ŞERBETÇİ

Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emeklilik için girişim ve gün sayım yeterli mi? Malulen emekli olabilmek için hangi şartları taşımam gerekli ve kaç yaşında olmalıyım?

Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK Sağlık Kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verilecektir. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır. Eğer bu şartları taşıyorsanız maluliyet için sevk alabilirsiniz.

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı?

İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam SGK aylığımı keser mi?

5510 sayılı Kanun'a göre malullük aylığı almakta iken bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve çalıştıkları süre boyunca bunlar için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. İşten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla yeniden malullük aylığı bağlanır. Bu hükümler doğrultusunda, sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde malullük aylığınız kesilir. Ancak işten ayrıldıktan sonra yeniden malulen emekli olmanız mümkündür. Ancak bunun için SGK'dan talepte bulunmanız ve ilk defa malulen emekli olmanıza neden olan maluliyet halinizin devam ediyor olması gerekir. Bu durumda SGK'nın sizi kontrol muayenesine tabi tutacağını unutmayınız.