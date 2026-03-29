Bakan Çiftçi’ye kirli operasyon: Sahte çiftçi müptezellikten çıktı
Konya’da Bakan Çiftçi’ye “borçluyum” diyerek tepki gösteren Uğur Öksüz’ün çiftçi olmadığı ortaya çıktı; Kaymakamlık üzerinden sosyal yardımlarla geçindiği belirlenen Öksüz’ün, iddia ettiği gibi geniş arazi sahibi olmadığı tespit edildi. Öte yandan hakkında Adana’da taciz, İzmir’de ısrarlı takip ve Konya’da suç uydurma başta olmak üzere çeşitli adli süreçlerin bulunduğu ve çok sayıda mesnetsiz şikayetle adli makamları meşgul ettiği belirlendi.