5G'YE DAİR EN ÇOK SORULAN 10 SORU VE YANITI

5G nedir?

5G, mobil iletişimde beşinci nesil olarak tanımlanan yeni teknoloji. Mevcut 4,5G'ye kıyasla çok daha yüksek veri hızları, daha düşük gecikme süresi ve aynı anda daha fazla cihazın bağlantı kurabilmesini sağlıyor.

Türkiye'de 5G süreci nasıl ilerleyecek?

Hizmet sağlayıcılar, 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Yeni yetkilendirme süreci ise 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

Hangi alanlarda kullanılacak?

5G; sağlık, sanayi, tarım, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere pek çok sektörde dönüşüm yaratacak.

Akıllı şehir uygulamaları, nesnelerin interneti, sürücüsüz araçlar ve gelişmiş altyapı sistemleri bu teknolojiyle daha etkin hale gelecek. Ayrıca uzaktan ameliyatlar, anlık hasta takibi ve Endüstri 4.0 uygulamaları gibi yenilikler de yaygınlaşacak.

Günlük kullanımda ise yüksek çözünürlüklü video, canlı yayın, artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimleri çok daha akıcı hale gelecek.

5G'yi kimler kullanabilecek?

İlk etapta 81 ilin merkezinde eş zamanlı olarak erişime açılması planlanan 5G'nin, iki yıl içinde tüm yurda yayılması hedefleniyor.

5G'nin 4,5G'den farkı ne?

En belirgin fark hızda ortaya çıkıyor. 5G ile veri hızının en az 10 kat artması bekleniyor. Bunun yanı sıra gecikme sürelerinin milisaniyeler seviyesine düşmesi ve çok sayıda cihazın aynı anda sorunsuz bağlanabilmesi de öne çıkan farklar arasında yer alıyor.