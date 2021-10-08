Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatı’na seslendi! Muhalefetin eleştirilerine cevap verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Şu açıklamaları yaptı:

CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum var. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını diline dolamıştı. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke düşmanlarına hak ettikleri cevabı vereceğiz. Çok yoğun çalışacağız, durmak yok. Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz.

Pek çok şehrimizde yeni OSB'lerin kuruluşlarından kapasite büyümelerine kadar güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Yıllardır aynı yalanlarını tekrarlamaktan usanmayanların maskelerini tekrar tekrar indirmek zorundayız.

PUTİN'E TEBRİK

Başkan Erdoğan, dün Rus lider Putin ile telefonda görüştü. Putin'in doğum gününü kutladı. İki lider ayrıca bölgesel konular ve Türkiye-Rusya ilişkilerini ele aldı.

ANNEM...

Başkan Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 10. yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım duygulandırdı. Erdoğan, annesiyle beraber olan fotoğrafını "Annem..." notuyla paylaştı.