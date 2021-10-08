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    Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatı’na seslendi! Muhalefetin eleştirilerine cevap verdi

    Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatı’na seslendi muhalefetin eleştirilerine cevap verdi: Kılıçdaroğlu, memurları tahrik için 3600 ek göstergeyi diline dolamış. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bu mesele çözülecek. Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından (Kılıçdaroğlu) vahim bir durumda. Bize düşen Allah şifa versin deyip işimize bakmak. ABD, İngiltere, Almanya, akaryakıtta müflis durumda. Adamlar benzin, kamyon şoförü bile bulamıyor. Bunları görmüyor musun? 2023'e yaklaştıkça partimize saldırılar artacak. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden sorumluluk üstleneceğiz.

    2023’e yaklaştıkça saldırılar artacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Şu açıklamaları yaptı:

    CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum var. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

    Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını diline dolamıştı. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

    2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke düşmanlarına hak ettikleri cevabı vereceğiz. Çok yoğun çalışacağız, durmak yok. Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz.

    Pek çok şehrimizde yeni OSB'lerin kuruluşlarından kapasite büyümelerine kadar güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Yıllardır aynı yalanlarını tekrarlamaktan usanmayanların maskelerini tekrar tekrar indirmek zorundayız.

    PUTİN'E TEBRİK
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    Haberler Yaşam Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatı’na seslendi! Muhalefetin eleştirilerine cevap verdi
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