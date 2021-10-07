SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Yeni Anayasa" ile ilgili yaptığı açıklamaları inkar etmesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır." ifadelerini kullandı. Avrupa başta olmak üzere dünyada yaşanan enerji krizine de değinen Erdoğan, "Fiyatların 5 kat arttığı dönemde vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca 3600 ek gösterge sorununun 2022 sonuna kadar çözüleceğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Salgın döneminde ara vermek ya da canlı bağlantı ile yapmak zorunda kaldığımız il ziyaretlerimizi bir süre önce başlattık. Cumartesi günü Adana'nın misafiri olacağız. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde hem vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızla bir araya geliyor hem de bir çok eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Salgın sürecinde Türkiye olarak üretim çarklarını hiç durdurmayarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık. Son dönemde de ülkemizdeki herhangi bir aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı yeniden ortaya koyduk. Salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürmenin gayreti içindeyiz.

Pek çok şehrimizde yeni OSB'lerin kuruluşlarından kapasite büyümelerine kadar nice güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Birileri biz ne yaparsak yapalım felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanlarını tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek zorundayız. Hayatında uluslararası ilişkiler nasıl yönetilir bilmeyen bu çarpık zihniyetlerin sözlerinin kıymeti yoktur. Milletimize özellikle bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzlerini hatırlatmaktan geri durmayacağız.

"ALLAH ŞİFA VERSİN"

Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ"

Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın bir dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

Onlar konuşur, biz hizmet ederiz. Sorun çözeriz. Yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmeleri yenilenen işçi ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık Bay Kemal. Bunlardan haberin var mı? Belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, taciz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz ücret artışlarını takdir etmesini beklemiyoruz.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ ÇÖZÜLECEK"

Dünyada uyuşturucu ile mücadelesi referans alınan bir ülkede bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek toplumun her kesimine hakaret edenler iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu diline 3600 ek göstergesini dolamış, tekrar edip duruyor. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen yine biziz.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, çiftçilerimize bulaşmış. Bu şahıs ilkokul seviyesinde bile olmayan mantıkla kendince tarım denklemi kuruyor. Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz. Tabii ki sıkıntılarımız da var. Bunların ne olduğunu da hangi nedenden kaynaklandığını, nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz. Karşımızdaki tablo 2023'e yaklaştıkça partimize yönelik saldırıların artarak süreceğini gösteriyor.

2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke düşmanlarına hakettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. Ama bunu yaparken asla kendimizi onların seviyesine düşürmeyeceğiz. Çok yoğun çalışacağız, durmak yok. İşe rehavet girmemesi gerekir. Teşkilatlarımızın tüm unsurları ile sahada olmaları gerektiğini söylüyoruz. Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz.