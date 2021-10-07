Son dakika: Adana'da gece yarısı kan aktı! 21 yaşındaki genç öldü

Son dakika haberi... Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Polat (21) kendi ikametinin hemen yanında bulunan arkadaşını evine çatıda uyumak için gitti.
Bir süre sonra İ.Ç ve A.Ç husumetli olduğu Murat Polat'ın kaldığı arkadaşının evinin sokağına geldi.
Şüpheliler önce birkaç el havaya ateş açarak Murat Polat'ın dikkatini çekmeye çalıştı. Polat silah seslerini duyunca çatı katından aşağı doğru baktığı sırada İ.Ç ile A.Ç'in tabanca ile açtığı yaylım ateşi açması sonucundan göğsünden ve boynundan vuruldu.