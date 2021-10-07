Son dakika: Adana'da gece yarısı kan aktı! 21 yaşındaki genç öldü



Şüpheliler önce birkaç el havaya ateş açarak Murat Polat'ın dikkatini çekmeye çalıştı. Polat silah seslerini duyunca çatı katından aşağı doğru baktığı sırada İ.Ç ile A.Ç'in tabanca ile açtığı yaylım ateşi açması sonucundan göğsünden ve boynundan vuruldu.