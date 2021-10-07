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    • 07.10.2021 15:52
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    • 07.10.2021 16:33
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    SON DAKİKA! Türkiye 20 yılda çağ atladı! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan mega yatırımlar

    Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan liderliğinde 19 yılda yapılan mega yatırımları paylaştı. Altın mesajında, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı. İşte yapılan mega proje ve yatırımlardan bazıları...

    İşte Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan mega yatırımlar

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı.

    Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun'un paylaşımında yatırımların anlatıldığı bir de video yer aldı.

    Videoda ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi, spor, sosyal yardımlar, terörle mücadele gibi başlıklar altında son 20 yılda yapılan yatırımlardan örnekler paylaşıldı.

    Bu kapsamda, 20 yılda 27 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapıldığı, havalimanı sayısının 26'dan 56'ya yükseltildiği, 22 bin 604 yataklı 17 şehir hastanesi inşa edildiği, Türkiye'nin aşılamada Avrupa'da 1, dünyada 7. sırada yer aldığı anlatıldı. Eğitim bütçesinin 10 milyar liradan 211 milyar liraya, üniversite sayısının 76'dan 207'ye, yükseköğretim yurt kapasitesinin 4 kat artarak 729 bine yükseltildiği belirtildi.

    Spor tesisi sayısının 1575'ten 3 bin 907'ye çıkarıldığı anlatılan videoda, orman varlığının 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarıldığı ve 5,5 milyar yeni fidan dikildiğine yer verildi.

    Ülke ekonomisinin 3 kat büyüdüğü, ihracatın 6 kat artırıldığı, Merkez Bankası rezervinin 27 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseltildiği, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 tarım ülkesinden biri olduğu bilgileri de videoda yer aldı.

    Videoda, sosyal yardımların 2 milyar liradan 69 milyar liraya çıkarıldığı ve 2002-2021 yılları arasında 431 milyar lira sosyal yardım yapıldığı anlatıldı.

    Enerjide dışa bağımlılığın azaltıldığı, 81 ile doğal gaz ulaştırıldığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'a çıkarıldığı belirtildi.

        Mavi Vatan'da yapılan çalışmaların da yer aldığı videoda, Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesinin İzmir'de, ikincisinin Hatay'da devreye alındığı, 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği hatırlatıldı.

        Videoda, son 6 yılda 20 bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiği ve örgüte katılımların bitirildiği bilgisine de yer verildi.

        Savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıktığı aktarılan videoda, Anka, Bayraktar, Akıncı, Gökbey, Atak, Hürkuş, Milden projeleri, Altay tankı gibi yerli ve milli projeler de yer aldı.

        Video, "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesiyle sona eriyor.

        İŞTE TÜRKİYE'NİN BAŞKAN ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILAN MEGA PROJELERİ



        MARMARAY
        2004 yılında başlayan proje 2013 yılında hizmete alındı. İstanbul Boğazı'nın altına yerleştirilen tüp geçitlerle Avrupa ve Asya kıtaları demiryolu ile bağlandı. Marmaray, İstanbul trafiğini rahatlatırken; her gün yüz binlerce İstanbullu tarafından kullanılıyor.



        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
        Simgelerin Köprüsü olarak da adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında orta açıklığı bakımından dünyanın en büyüğü olacak. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını bağlayacak köprü ile bölgedeki ulaşım birkaç dakikaya inecek. Köprünün 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.



        İSTANBUL HAVALİMANI
        Dünyadaki sayılı havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018'de hizmete açıldı. Her gün binlerce uçağın kalkıp indiği havalimanı birçok uluslararası kuruluş tarafından dünyanın en iyi havalimanı olarak gösteriliyor.

        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
        Kocaeli Körfezi'ne inşa edilen Osmangazi Köprüsü ile bölgedeki ulaşım süresi kısalırken, yakıttan ve zamandan her yıl milyonlarca TL tasarruf sağlanıyor.

            AVRASYA TÜNELİ
            22 Aralık 2016'da açılan tünel ile İstanbul'un iki yakası denize koyulan tüp geçitlerle birbirine bağlandı. Böylece köprülerde yaşanan trafik azaltılarak İstanbul'a yeni bir alternatif güzergah çizildi.

            YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
            İstanbul Boğazı'na yapılan 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı. Özellikle büyük araçların köprüye yönlendirilmesiyle birlikte İstanbul'da şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatladı.



            İSTANBUL-İZMİR OTOBANI
            İstanbul-İzmir arasına yapılan otoban ile birlikte bu iki şehir arasındaki karayolu ulaşım süresi 3,5 saate indi.



                KUZEY MARMARA OTOYOLU
                Marmara Bölgesine yapılan otoyol ile birlikte İstanbul içerisinde oluşturulan alternatif güzergahlar sayesinde şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatladı.

                BOLU TÜNELİ
                Uzun yıllar bitirilemeyen ve bir dönem patates deposu olarak kullanılması düşünülen Bolu Tüneli projesini 2007 yılında tamamlandı. Başkan Erdoğan döneminde tamamlanan proje ile birlikte özellikle kışın bölgede yaşanan trafik keşmekeşi sona ererken, hava koşulları nedeniyle yaşanan ölümlü kazalar da sona erdi.

                AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ
                2015 yılında temeli atılan ve 2023 yılında hizmete alınması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'yi enerji alanında söz sahibi olacak.

                    TÜRKAKIM PROJESİ
                    2017'de yapımına başlanan proje ile Rus gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Proje ile beraber Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik önemi bir kez daha perçinlenecek.

                    TANAP BORU HATTI
                    TANAP (Trans Anadolu doğalgaz boru hattı) ile Azerbaycan'dan başlayarak İpsala'ya kadar uzanan bir boru hattı yapıldı. Bu projeyle beraber Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmaya başlandı.



                    KARADENİZ'DE DOĞALGAZ KEŞFİ
                    Enerji alanında önemli hamleler yapan Türkiye, satın aldığı petrol ve doğalgaz arama gemileriyle Mavi Vatan'da sürdürdüğü aramalar sonucunda Karadeniz'de devasa bir doğalgaz rezervi keşfetti. Bugüne kadar keşfedilen toplam rezerv 540 milyar metreküpü bulurken, keşfedilen doğalgazın 2023'e kadar çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

                        ZİGANA TÜNELİ
                        Yapımına 2016'da başlanan ve önümüzdeki yıl hizmete açılması planlanan Zigana Tüneli ile Gümüşhane ve Trabzon birbirine bağlanacak. 14 kilometre uzunluğunda olacak tünel uzunluğuyla en ülkenin en uzun karayolu tüneli ünvanını kazanacak.



                        YUSUFELİ BARAJI
                        Temeli 2013 yılında atılan ve yakın zamanda hizmete alınması planlanan Yusufeli Barajı,çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak.

                        ŞEHİR HASTANELERİ
                        Şehir hastaneleri projeleriyle her şehre modern ve çok yataklı hastaneler inşa edildi. Özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde sağlık sektörünün işleyişinde bu hastaneler büyük pay sahibi oldu.

                            TEKNOFEST
                            İlk olarak 2018 yılında düzenlenmeye başlanan TEKNOFEST ile teknoloji alanında girişimcilik ön plana çıkarıldı ve desteklendi. Yüzlerce proje TEKNOFEST sayesinde hayata geçirildi.

                            SAVUNMA SANAYİİ
                            Son yıllarda savunma sanayi alanında yapılan atılımla Türkiye dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Yerli uçak, gemi, helikopter ve tank üretimi başlandı. İHA ve SİHA'lar ile dünyadaki sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, savunma sanayi alanında oyun kurucu pozisyona yükseldi.

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                            Haberler Güncel SON DAKİKA! Türkiye 20 yılda çağ atladı! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan mega yatırımlar
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