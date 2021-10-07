SON DAKİKA! Türkiye 20 yılda çağ atladı! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan mega yatırımlar

Ülke ekonomisinin 3 kat büyüdüğü, ihracatın 6 kat artırıldığı, Merkez Bankası rezervinin 27 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseltildiği, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 tarım ülkesinden biri olduğu bilgileri de videoda yer aldı.

Videoda, sosyal yardımların 2 milyar liradan 69 milyar liraya çıkarıldığı ve 2002-2021 yılları arasında 431 milyar lira sosyal yardım yapıldığı anlatıldı.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltıldığı, 81 ile doğal gaz ulaştırıldığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'a çıkarıldığı belirtildi.