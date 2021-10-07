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    • Yaşam
    • 08.10.2021 01:28
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    • 08.10.2021 01:28
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    Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz hayatını kaybetti

    Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    DHA
    Mete Gazoz’un acı günü!

    Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KURTARILAMADI
        Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tahmaz'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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