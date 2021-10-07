Başkan Erdoğan Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı

.Mustafa Şen, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla başlayacak olan Teşkilat Akademisi'nin amacına ilişkin, "Başta teşkilat eğitimi var, teşkilatın el kitabı diyebileceğimiz bir seri eğitim olacak. AK Parti, bir sessiz devrimler çağı yaşattı Türkiye'ye bu sessiz devrimler çağı icraatlar üzerinden yeni bir dille, yeniden teşkilatlarımızın her kademesindeki arkadaşlarımıza aktarılacak. Onlar da tüm seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza aktaracaklar. İletişim, siyasal iletişim, sosyal medya, dijital medya ama bunun içerisinde maalesef medya dediğimizde, sosyal medya dediğimizde, bir dezenformasyonla karşı karşıyayız. Buna karşı neler yapılacağı, bunun nasıl püskürtüleceği konuşulacak, bir eğitim halinde bütün katılımcılara aktarılacak. Bununla birlikte bir şey daha yaşıyor Türkiye'de 'gayri nizamı harp' şeklinde iktidarın üzerine geliniyor. Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış mihraklarla ortak çalışmalar, usuller, yöntemlerle, adına 'siyaset' dedikleri, 'muhalefet' dedikleri, 'iletişim' dedikleri, 'siyasal' iletişim dedikleri, 'sosyal medya' dedikleri, ama aslında gayri nizami harp usulleriyle, yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların da hepsinin ne olduğu tek tek görülecek, nasıl püskürtüleceğini eğitimlerimizde aktaracağız" dedi.

TEŞKİLAT AKADEMİSİ'NDE KAYNAK BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARI

Teşkilat Akademisi'nde kaynağın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları olacağını bildiren Şen, "Bunun için biz öncelikle bizden önce bu eğitimleri yapan bütün arkadaşlarımızın çalışmalarını inceledik. Sonra partimizin ana stratejilerini belirleyen ve uygulayan Cumhurbaşkanımızın tüm ana metinlerini, konuşmalarını inceledik. Eğitimlerimizin kavramsal stratejisini bu çıktılar üzerine oturttuk ve bunları yeni ihtiyaçlarla entegre ettik. Süre gelen bir gelenek ve önümüzde muhteşem bir gelecek. Bu ikisini entegre eden bir eğitim programı hazırladık" diye konuştu.