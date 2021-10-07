Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2021 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2021 11:50
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan’dan Putin ile kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.



    GEÇTİĞİMİZ HAFTA BİR ARAYA GELDİLER
    Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin geçtiğimiz hafta Soçi'de bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık'' dedi.

    İdlib ana başlığıyla masaya oturan iki lider, 1,5 yılın ardından ilk yüz yüze görüşme yaptı.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin başında açıklamalarda bulunan ikiliden Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" dedi.

    Başkan Erdoğan da, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme
        SON DAKİKA