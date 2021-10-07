SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.





GEÇTİĞİMİZ HAFTA BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin geçtiğimiz hafta Soçi'de bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık'' dedi.

İdlib ana başlığıyla masaya oturan iki lider, 1,5 yılın ardından ilk yüz yüze görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin başında açıklamalarda bulunan ikiliden Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" dedi.

Başkan Erdoğan da, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" diye konuştu.