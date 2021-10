AK Parti'den 2023 için kritik hamle! 93 bin kişilik Teşkilat Akademisi başlıyor: İlk dersi Başkan Erdoğan verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Şen, 7-8-9 Ekim'de düzenlenecek 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı' ile ilgili AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Şen, uzun eğitim maratonunun başlayacağını belirterek, "İl başkanları burada olacaklar. 3 kademe halinde büyük bir teşkilatımız var. 93 bin kişiden oluşuyor. 3 kademe il başkanları liderlik okuluyla maratonu başlatıyoruz. Tüm bu güz mevsimini eğitimle geçireceğiz. Her hafta sonu bir bölgede olacak. Toplamda 10 hafta boyunca eğitimlerimiz devam edecek. 12 ana konuda derslerimiz olacak, 6'şar saatten her hafta sonunu eğitimlerle geçireceğiz. Biz büyük bir teşkilatız, girdiği her seçimi birinci olarak kazanmış, zaferden zafere koşmuş, sürekli taarruz halinde, sürekli zafer halinde bir teşkilat, bir siyasi partiyiz ve sürekli ülkenin iktidarında olmuş bir partiyiz. Birinci 20 yıl böyle geçti, ikinci 20 yıl da zaferden zafere, daha büyük bir Türkiye ile geçecek" dedi.