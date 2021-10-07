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Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Her daim oğlunun destekçisiydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Geçtiğimiz ay gençlerle sohbet programı sırasında Başkan Erdoğan'a kendisinin yıllar önce seslendirdiği Yedigüzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt'ın şiiri dinletilmişti. Annesi Tenzile Erdoğan'a hitaben okuduğu şiiri, yıllar sonra Yedigüzel Adam'ın memleketinde dinleyen Erdoğan, gözyaşlarını tutamamıştı. Tenzile Erdoğan, oğlunun siyaseti atıldığı günden başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar gölge gibi arkasındaydı.

07.10.2021 12:09 - Son Güncelleme: 07.10.2021 12:26
Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.






Tenzile Erdoğan, oğlunun siyaseti atıldığı günden başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar gölge gibi arkasındaydı.

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Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI






Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce okuduğu, Erdem Bayazıt'ın 'Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair' şiirini duyunca gözyaşlarını tutamamıştı.

Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı

TENZİLE ERDOĞAN KİMDİR?

Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı

Tenzile Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan ile evlendi.

Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı

Eşi Ahmet Erdoğan deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışırdı.

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