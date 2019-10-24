Türkiye ve Rusya hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? 24.10.2019 11:27

Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakatın nasıl bir süreçte gerçekleşeceği büyük merak konusu oldu. Mutabakat kapsamında ortak devriye için iki ülke de çalışmalarına başladı. Peki ortak devriye ile ilgili nasıl bir çalışma başlatıldı? Rusya ve Türkiye hangi bölgelerde ortak devriye yapacak?

150 saatlik süre 29 Ekim saat 12:00'da sona erecek. Ancak Rus yetkililer ile Türk yetkilileri ortak çalışmalara başladı. Konuyla ilgili açıklamaları da dün Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Ayn el-Arab'ta Rusya ile Türkiye arasında ortak devriyeler yürütülecek 150 saatin dolmasıyla birlikte. Türkiye daha önce Rus askerleri ile çalışan ve kodlarını iyi bir komutanları bu devriyede görevlendirmeyi planlıyor.

Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristler ise mutabakatta belirtilen süre içerisinde bölgeden çıkarılacak. Devriye gezilecek noktalar, devriye saatleri ve süresi Ruslar ile yapılacak ortak bir mekanizmayla gerçekleştirilecek.

KAMIŞLI ANLAŞMA DIŞI!

Ancak Kamışlı ortak devriyelerin dışında kalacak. Ancak Türkiye bu bölgeyi İHA'larla kontrol edebilecek.