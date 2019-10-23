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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 23:26

, 'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptı

, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği polisinin 'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığı bildirildi.

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi'de kabul edilen mutabakata uygun olarak devriye görevinin yerine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye- arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün polisi, ilk defa 'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi." ifadelerine yer verildi.

ve Rusya Devlet Başkanı 'in mutabık kaldığı muhtıranın 5. maddesinde, "23 Ekim 2019 öğlen 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girmesi ve bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması" öngörülüyor.



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