Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.10.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 10:32

Başkan Erdoğan'dan "Haritayı kapatın" diyen Putin'e dikkat çeken cevap

Fırat'ın doğusunda başlatılan harekat kapsamında 'ya giden Başkan Erdoğan ile arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. Basın mensuplarının görüntü aldığını göre Putin, Başkan Erdoğan'ın önündeki haritayı kapatmasını istedi. Erdoğan'ın Putin'e verdiği cevap ise çok çarpıcıydı.

Erdoğan'dan Putin'e dikkat çeken cevap!

Başkan , 'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Devlet Başkanı ile görüştü.

Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

HARİTAYI MASAYA KOYDU!
Görüşmenin basına kapalı kısmında Başkan Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, 'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

ÇARPICI CEVAP
Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan "Haritayı kapatın" diyen Putin'e dikkat çeken cevap
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri