Başkan Erdoğan'dan "Haritayı kapatın" diyen Putin'e dikkat çeken cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

HARİTAYI MASAYA KOYDU!

Görüşmenin basına kapalı kısmında Başkan Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

ÇARPICI CEVAP

Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.