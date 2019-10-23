Tel Abyad ve Rasulayn arasında 32 km'lik alan Mehmetçiğin kontrolünde kalacak.
Bu alanın iki yanı, Rusya ve Suriye tarafından temizlenecek.
YPG'li teröristler, 30 kilometre içeri çekilecek.
Batı ve doğuda 10 km derinlikte (Kamışlı hariç) Türk-Rus ortak devriyesi başlayacak.
Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG unsurları bölgeden çıkarılacak.
Bütün bu işlemler, 150 saatte tamamlanacak.
SOÇİ MUTABAKATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de Suriye konusunda yeni bir anlaşma imzaladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 maddelik mutabakatı, dünyaya duyurdu:
1: TÜRKİYE ve Rusya, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.
2: TÜM terör örgütleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.
3: BU çerçevede Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinlikteki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statüko muhafaza edilecektir.
4: HER iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu, mevcut koşullarda Adana anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
5: YARIN (bugün) öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan bölgelerdeki YPG'lileri silahlarıyla birlikte 30 kilometre derinliğe çıkarılmasını temin edecekler. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacak. Aynı saat itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nın alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.
6: MÜMBİÇ ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.
7: HER iki taraf, terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin için gerekli tedbirleri alacaktır.
8: MÜLTECİLERİN güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.
9: BU muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.
10: TARAFLAR Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.
YENİ HAREKATA GEREK KALMADI
Milli Savunma Bakanlığı, YPG'ye verilen 120 saat sürenin dolduğunu bildirdi. Açıklamada, "ABD, YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Mevcut harekat alanımız dışında yeni bir harekâta gerek kalmamıştır" denildi.
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