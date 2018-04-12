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Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

11 Nisan 2018, Çarşamba

ABD'den Suriye operasyonu mesajı verildi. Rusya'ya karşı flaş açıklamada bulunan Donald Trump'tan, "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" açıklamasını yaptı." ifadesini kullandı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Trump'ın açıklamasını yorumladı.

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