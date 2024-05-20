SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Tahran'a taziye: "İran’ın yanında olacağız" | Akıncı İHA buldu milyonlar izledi: İşte dakika dakika sınır dışı görev

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız." dedi. Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit eden Akıncı İHA, Türkiye'deki üssüne inişi öncesi havada ay yıldız rotası çizdi. İşte İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 20:34 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 16:50
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu milyonlar izledi: İşte dakika dakika sınır dışı görev

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle tayize mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Tahran'a taziye

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet temennilerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız."

"Reisi'nin helikopter kazası bizleri üzdü"

İŞTE DAKİKA AKINCI İHA'NIN İRAN GÖREVİ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.

Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.

İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

SAAT 23.30'DA BATMAN'DAN HAVALANDI
Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.

Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.


AKINCI İHA DÜŞEN HELİKOPTERİN YERİNİE NASIL TESPİT ETTİ?
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. Türk İHA'larının ısı kaynağını tespit ettiği konum, dağlık ve ormanlık bir alanda bulunuyor ve en yakın köye 3 km mesafedeydi.

14 SAAT SONRA BULUNDU
Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ
Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine geri döndü.

AY YILDIZ ROTASI
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit eden Akıncı İHA, Türkiye'deki üssüne inişi öncesi havada ay yıldız rotası çizdi.

FlightRadar24 uygulamasında, Akıncı İHA'nın İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu. İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını bildirmişti.

YÜZ BİNLER AKINCI İHA'YI TAKİP ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


KAZANIN ARDINDAN BAŞKAN ERDOĞAN DESTEĞİNİ İFADE ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

İran halkına ve hükumetine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.




Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HAREKETE GEÇİLDİ
Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri'nden helikopter kazasına ilişkin açıklama!


Yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" denildi.



Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.




AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır. İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

AFAD personelleri İran'a intikal için yola çıktı!



AKINCI İHA VE COUGAR İRAN'A GİTTİ
Milli Savunma Bakanlığı Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin İran'a gittiğini duyurdu.



MSB'den yapılan açıklamada, "İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Akıncı İran'da Reisi'yi arıyor!

AKINCI İHA'NIN TESPİT OPERASYONU

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'yı FlightRadar24 uygulaması üzerinden milyonlarca kişi takip etti.



Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Akıncı İHA İran'da Reisi'yi arıyor! İşte ilk görüntüler...

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.



Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.



DÜNYANIN GÖZÜ TÜRK İHA'SINDA
FlightRadar24 uygulamasına göre 3 milyon kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti.



Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'nın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan Bell 412 model helikopterin özellikleri neler? Dikkat çeken ABD detayı...
İran Cumhurbaşkanı Reisinin sosyal medya hesabından Benim için dua edin paylaşımı | Binlerce İranlı camilere akın etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ana gündem İran’daki helikopter kazası ve Reisi’nin ölümü: Milli yas ilan edilecek mi?
Başkan Erdoğan’dan 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni’nde önemli açıklamalar
Türk Telekom
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi
Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardından gözden çıkarıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu milyonlar izledi: İşte dakika dakika sınır dışı görev
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
İbrahim Reisi öldürüldü mü? İlk mesaj ABD’den geldi İsrail savunmaya geçti! Batı basınından flaş iddia: Hamaney operasyon mu yaptı?
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü
Son dakika: Lahey’den Netanyahu adımı! İsrail Başbakanı için tutuklama talep edildi: Soykırımcı Katz nefret kustu
Sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasıyla Muhsin Yazıcıoğlu suikastının benzer noktaları!
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
SON DAKİKA