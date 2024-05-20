Başkan Erdoğan'dan Tahran'a taziye: "İran’ın yanında olacağız" | Akıncı İHA buldu milyonlar izledi: İşte dakika dakika sınır dışı görev

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle tayize mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet temennilerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız."
İŞTE DAKİKA AKINCI İHA'NIN İRAN GÖREVİ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.
Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.
İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.
SAAT 23.30'DA BATMAN'DAN HAVALANDI
Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.
İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.
Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.
Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.
Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.
AKINCI İHA DÜŞEN HELİKOPTERİN YERİNİE NASIL TESPİT ETTİ?
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. Türk İHA'larının ısı kaynağını tespit ettiği konum, dağlık ve ormanlık bir alanda bulunuyor ve en yakın köye 3 km mesafedeydi.