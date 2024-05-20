Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ana gündem İran’daki helikopter kazası ve Reisi’nin ölümü: Milli yas ilan edilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve berareberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmesi kabinenin gündeminde yer alacak.
KABİNEDE ANA GÜNDEM İRAN
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, kabine öncesi detayları paylaştı.
Kabinede ağırlık gündemin İran olacağını dile getiren Akkuş, "Bugünkü Kabine toplantısı ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacaktı ancak Türkiye'nin komşusu İran'da yaşananlar, Reisi'nin vefat etmiş olmuş artık kabine gündemindeki öncelikleri değiştirdi. Çünkü Reisi'den sonraki süreç, bu zamana kadar olan süreç, yerine gelebilecek isimlerle Orta Doğu politikası artık kabinenin ana gündem maddesini oluşturacak desek çok daha doğru olur" ifadelerini kullandı.