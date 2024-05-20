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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ana gündem İran'daki helikopter kazası ve Reisi'nin ölümü: Milli yas ilan edilecek mi?

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ana gündem maddesi İran'daki helikopter kazası ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki heyetin ölümü. Reisi sonrası dönem için atılacak adımların ele alınacağı toplantıda gözler 'milli yas' kararının çıkıp çıkmayacağında. Öte yandan kabinede İsrail'in Gazze'deki soykırımı, terörle mücadele ve ekonomi başlıkları da konuşulacak.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 00:15 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 17:34
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ana gündem İran’daki helikopter kazası ve Reisi’nin ölümü: Milli yas ilan edilecek mi?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Reisi'nin ölümü Kabine gündeminde!



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve berareberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmesi kabinenin gündeminde yer alacak.

KABİNEDE ANA GÜNDEM İRAN

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, kabine öncesi detayları paylaştı.

Kabinede ağırlık gündemin İran olacağını dile getiren Akkuş, "Bugünkü Kabine toplantısı ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacaktı ancak Türkiye'nin komşusu İran'da yaşananlar, Reisi'nin vefat etmiş olmuş artık kabine gündemindeki öncelikleri değiştirdi. Çünkü Reisi'den sonraki süreç, bu zamana kadar olan süreç, yerine gelebilecek isimlerle Orta Doğu politikası artık kabinenin ana gündem maddesini oluşturacak desek çok daha doğru olur" ifadelerini kullandı.



Ankara'da İran'da Reisi sonrası yeni yönetimle izleyeceği politikanın da konuşulaacağını dillendiren Akkuş, "Özellikle Türkiye, ABD- İran geriliminde uzun bir süre arada köprü olma vazifesi olmaya çalışmıştı. Son olarak İran'la İsrail gerildiğinde Türkiye bir kez daha devreye girmiş, hatta Türkiye'nin devreye girmesini isteyen de yine Amerika olmuştu. Türkiye İran için birçok defa arka planda çalışmalar yürüttü, desteğini iletti. Bundan sonra da yeni yapılanma sürecinde başta Orta Doğu için ve bölge halkının huzuru için Türkiye bu desteğini sürdürmeye devam edecek" dedi.



TÜRKİYE MİLLİ YAS İLAN EDER Mİ?

Türkiye'nin milli yas ilan edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş konuya ilişkin, "2015 yılına bakmakta fayda var. Suudi Kral hayatını kaybettiğinde Türkiye 1 günlük bir milli yas ilan etmişti. Burada takdir tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ait. Dolayısıyla bugünkü kabine toplantısında gündeme gelebilir" dedi.

EKONOMİ DE MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomi gündemi de masada olacak.


ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMUDA TASARRUF PAKETİ ELE ALINACAK
Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Kabine toplanıyor

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.



Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi'nin de kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.




TERÖRLE MÜCADELE VE İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

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