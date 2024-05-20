CANLI | Dursun Özbek: Sana yaptıklarının hesabını soracağım Ali Koç!

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasıdna Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, derbiden Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 yenik ayrıldı. Mücadele sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik olarak; "Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım." ifadelerini kullanmıştı.

SAHAYA ÇIKMASINDAKİ MAKSADI NE?

Ali Koç'un maçta olmadığını, sonradan stada geldiğini belirten Özbek, şunları söyledi; "Bugün bir maç oynandı, bitti. Her iki takımın taraftarı da stattan ayrıldı. Ben de ayrıldım. Sonra olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip, burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar polis koruması altındayız. Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Lig başladığından beri, 'Hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, hakemlerin peşine düşün.' diyen bu zat belli bir güruhla gelip buraya insanları tartar ama haddini nereden, kimden alıyorsun? Kim destekliyor seni? Buradan devlete sesleniyorum. İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip sahaya çıkmasındaki maksadı ne? Bu provokasyon neden?"

YÜREĞİN YETİYORSA BURADAYIM

Dursun Özbek, Ali Koç ile ilgili devletin işlem yapması gerektiğini savunarak, "Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin. Ben haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımazlık...Burada ağza alınmayacak küfürler etmişler. Darp etmesinin video kayıtları var. Darp ettiği burada çalışan sahadaki görevli arkadaşım. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım." diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün kameralar karşısına çıkarak basın toplantısı düzenleyecek. Özbek'in hem maç hem de derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak konuşacağı öğrenildi.

Açıklamaları canlı olarak bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Beni iyi dinle Ali Koç. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Başkan seçilmek için yaptığın şovun hesabını vereceksin."

"Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız, yancıları ve onlara çanak tutan görevliler hakkında gerekli suç duyurularında bulunduk."

"Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor."

"Dün akşam maç biteli 1 saatten fazla sürmüş, stadyumda olmayan Ali Koç trafik durdurularak stada geliyor. Polis eskortuyla gelmiştir."

"Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak."

"Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.

"Bütün üyelerimiz ve taraftarlarımıza sesleniyorum. Hiç bir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. Bugün itibariyle tüm çalışmalarımızı durduruyoruz. Oyuncularımızın ve hocamızın yanında olacağız. İyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız!"

Bahsettiğiniz oyuncu (Mert Hakan Yandaş'a yönelik), ismini söylemek istemiyorum. Isınma anından beri tek yapabilecekleri, tek ellerinden gelen bu. Kaos, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına taşımak."

"Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir stadyum. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir?"

"Galatasaray'ın etik değerleri içerisinde kalmak zorundayız."

"Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. Ailesinin gücü belli. Bu gücü arkasına alıp böyle bir işe girişmek... Bunun hesabını kim verebilir?"

"Daha yarış bitmedi, bu kin ve nefret ne? Çok tehlikeli buluyorum."

"Bunun hesabını tek tek soracağız. Bunlar bana sökmez. Ben Galatasaray başkanıyım."

"Bir seçimi kazanmak uğruna bu insanları birbirine düşürmek uygun mudur?"

"7-8 kişi çocuğun üstüne yükleniyorlar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı? Bakın olayları nereden nereye taşıyorlar. Kendisi demedi mi TFF'ye gidin de hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle yapın böyle yapın demedi mi? AVM'lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamlığı ya? Sen neyine güveniyorsun?"

"Bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Son 6 ayda olan olayları bir gözden geçirin. Sahaya çıkmamalar... Riyad'dan beri olan olayları izleyin. Hep bir provokasyon, hep bir milleti birbirine düşürmek, hep bir şeyin peşinde. Bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Buradan devletime sesleniyorum."

"Nereden cesaret alıyor? Normal vatandaşlar buna cesaret edemez. Nasıl oluyor? Ne kazandın Ali Bey? Toplumu bölmeye ve toplum içine husumet tohumları ekmeye çalışmak memlekete ihanetten öte bir şey değildir."

"Birilerinin stadı silahlı korumalarla basacağı kimin aklına gelir? Bundan sonra şöyle mi olması lazım? Herkes stadyumunu korumak için silahlı koruma ordusu mu oluşturulmalı? Orada mı olsam iyiydi, orada olmamam mı iyiydi? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bizi seçen camialar. Biz yeşil sahalarda yarışalım, bu işleri yönetelim diye seçiyorlar. Bizi bir gün silahlı adamlar burayı basar, orayı koruyalım diye seçmiyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki sen değerli bir ailenin çocuğusun."