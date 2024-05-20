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Son dakika: Lahey'den Netanyahu adımı! İsrail Başbakanı için tutuklama talep edildi: Soykırımcı Katz nefret kustu

Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu için tutuklama talebinde bulundu. Lahey'de Netanyahu'nun yanı sıra soykırım kabinesi üyesi Yoav Gallant için de tutuklama başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Netanyahu ve Gallant için gelen tutuklama talebinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X hesabından nefret kusmaya başladı ve “Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'nın bu çirkin kararı, 7 Ekim kurbanlarına ve Gazze'deki 128 rehinemize yönelik sınırsız bir ön saldırıdır.” dedi.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 14:04 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 17:05
Son dakika: Lahey’den Netanyahu adımı! İsrail Başbakanı için tutuklama talep edildi: Soykırımcı Katz nefret kustu

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Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talebi geldi.

Netanyahu'ya tutuklama talebi!

NETANYAHU VE GALLANT'A TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcı Karim Khan tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas'ın üç lideri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Gallant ve Netanyahu, bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılması; kasten büyük acılara neden olma; kasten öldürme; sivil nüfusa yönelik kasıtlı saldırılar ve imha gibi suçlamaların yanı sıra savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla da karşı karşıya.

Suçlamalara eşlik eden açıklamasında Khan "Ofisim, hayatta kalanlar ve görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler, doğrulanmış video, fotoğraf ve ses materyalleri, uydu görüntüleri ve iddia edilen fail grubun ifadeleri de dahil olmak üzere topladığımız kanıtların, İsrail'in Gazze'nin tüm bölgelerindeki sivil nüfusu kasıtlı ve sistematik olarak insanların hayatta kalması için vazgeçilmez olan nesnelerden mahrum bıraktığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Khan sözlerine "İsrail, tüm devletler gibi, halkını savunmak için harekete geçme hakkına sahiptir. Ancak bu hak İsrail'i ya da herhangi bir Devleti uluslararası insancıl hukuka uyma yükümlülüğünden muaf tutmaz." şeklinde devam etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim KhanUluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan

SOYKIRIMCI KATZ NEFRET KUSTU

Lahey'den gelen tutuklama haberinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz nefret kusmaya başladı. Katz, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'nın bu çirkin kararı, 7 Ekim kurbanlarına ve Gazze'deki 128 rehinemize yönelik sınırsız bir ön saldırıdır.

Hamas'ın katilleri ve tecavüzcüleri kardeşlerimize karşı insanlık suçları işlerken, Savcı aynı anda İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı'nın yanı sıra Hamas'ın Nazi benzeri aşağılık canavarlarından da söz ediyor; bu sonsuza dek hatırlanacak tarihi bir rezalet.

Öncelikle İsrail'in elini kelepçelemeyi ve meşru müdafaa hakkını kullanmasını engellemeyi amaçlayan karara karşı mücadele etmek amacıyla, Dışişleri Bakanlığı'nda tüm profesyonel birimlerin yer aldığı özel bir komuta merkezinin derhal kurulması talimatını verdim.

Dünyanın önde gelen ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla konuşup onları Savcının kararına karşı çıkmaya teşvik etmek ve tutuklama emri çıkarılsa bile İsrailli liderlere karşı bunları uygulama niyetinde olmadıklarını beyan etmek niyetindeyim.

Dünyadaki hiçbir güç bizi tüm rehinelerimizi geri getirmekten ve Hamas terör rejimini devirmekten alıkoyamayacak.

KATZ'DAN SONRA HERZOG DA KİN KUSTU

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Netanyahu ve Gallant için tutuklama talebinin "çirkin ötesi" olduğunu söyledi. X hesabından açıklama yapan Herzog, "Kötü niyetle atılan bu tek taraflı adım, dünyanın dört bir yanındaki teröristleri cesaretlendiren bir siyasi adımdır ve tamamlayıcılık ilkesi ile diğer hukuki normlara göre mahkemenin tüm temel kurallarını ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

HAMAS YÖNETİCİLERİ İÇİN DE TUTUKLAMA TALEBİ GELDİ

Başsavcı Karim Khan tarafından yapılan açıklamada, Gallant ve Netanyahu'nun yanı sıra Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, askeri kanadının başkomutanı Muhammed Deif olarak bilinen Muhammed Diab İbrahim el-Masri ve siyasi lideri İsmail Haniyeh'nin isimleri de verildi.

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