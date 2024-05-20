SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 16:06 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 16:06

Son dakika: Lahey'den Netanyahu talebi! İsrail Başbakanı için tutuklama talep edildi

Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu için tutuklama talebinde bulundu. Lahey'de Netanyahu'nun yanı sıra soykırım kabinesi üyesi Yoav Gallant için de tutuklama başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talebi geldi.

NETANYAHU VE GALLANT'A TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktan Pazartesi günü yapılan duyuruda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas'ın üç lideri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

HAMAS YÖNETİCİLERİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI GELDİ

Başsavcı Karim Khan tarafından yapılan açıklamada, Gallant ve Netanyahu'nun yanı sıra Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, askeri kanadının başkomutanı Muhammed Deif olarak bilinen Muhammed Diab İbrahim el-Masri ve siyasi lideri İsmail Haniyeh'nin isimleri de verildi.

SIRADAKİ VİDEO
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İbrahim Reisi'nin yerine kim geçecek? Anayasa ne diyor?
20.05.2024Pazartesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü kaza pilotaj hatası mı? Vertigo mu oldular? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de anlattı.
20.05.2024Pazartesi
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | Reisi'nin ölümü Kabine gündeminde!
20.05.2024Pazartesi
SON DAKİKA HABERİ! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldü! A Haber helikopterin düştüğü alanı canlı yayınladı! İşte enkaz alanı!
20.05.2024Pazartesi
Kaza yapan alkollü sürücü röportaj verdikten sonra bayıldı!
20.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
İZLE I Akıncı İran’da Reisi’yi arıyor! Akıncı kısa sürede kaza yerine ulaştı 01:35
Akıncı İran'da Reisi'yi arıyor!
20.05.2024Pazartesi
İZLE I Akıncı İHA İran’da Reisi’yi arıyor! İşte ilk görüntüler... 01:10
Akıncı İHA İran'da Reisi'yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
20.05.2024Pazartesi
SON DAKİKA HABERİ! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldü! A Haber helikopterin düştüğü alanı canlı yayınladı! İşte enkaz alanı! 07:29
Helikopterin enkazına A Haber ulaştı
20.05.2024Pazartesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! 01:03
Reisi hayatını kaybetti
20.05.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA