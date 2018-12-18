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Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti

18 Aralık 2018, Salı

Bir süre önce paylaştığı gizemli videoyla olay olan ve herkesin ti'ye aldığı megastar Tarkan'dan yeni bir video daha. Yine gizemli bir videoya imza atan Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti. İşte Tarkan'ın o videosu.


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