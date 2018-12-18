Bir süre önce paylaştığı gizemli videoyla olay olan ve herkesin ti'ye aldığı megastar Tarkan'dan yeni bir video daha. Yine gizemli bir videoya imza atan Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti. İşte Tarkan'ın o videosu.
Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti18 Aralık 2018, Salı
- Görüntüleri ortaya çıktı! Rehineleri 'canlı kalkan' yapmışlar
- Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti
- Ahırdan çıkarken silahlı saldırıya uğradı
- Ayşen Gruda'nın doktorlarından açıklama
- Canan Karatay'dan korkutan açıklama: 'Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler'
- Hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve okula götürdüğü kızı öldü
- CHP’den provokatif davet! Yine “sokak çağrısı” yaptılar
- ABD’den Fırat’ın doğusunda yeni plan!
- Başkent’te metro istasyonunda intihar...Olayın ardından seferler durduruldu
- Murat Özdemir'in bu görüntüleri olay oldu! 'Niye çığlık çığlığa bu papağan?'
- Antalya’da pompalı tüfekle nişanlısını öldüren genç intihar etti
- İşkence gören papağana bakanlık sahip çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.