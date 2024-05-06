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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 12:39 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 12:39

Kemal Sunal'lı Fatma Girik'li Postacı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer bunca zaman kimse anlamamış...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrolünde olduğu 1984 yapımı "Postacı" filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek izlediği Yeşilçam filmlerinin arasında gösterilen Postacı filmindeki o hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Postacı filmindeki pes dedirten hata...

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı olan Postacı filmi Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.Kemal Sunal, Erdal Özyağcılar, Fatma Girik, İhsan Yüce gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği Postacı filmi, İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekildi.Günümüzde hala izlenmeye devam eden filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer o hatayı bunca zaman kimse anlamamış...

KEMAL SUNAL / POSTACI

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır.

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