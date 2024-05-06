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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 14:29 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 14:41

SON DAKİKA GAZİANTEP TRAFİK KAZASI HABERİ! Tır minibüsü biçti: 8 ölü, 11 yaralı! | İslahiye kaza videosu!

SON DAKİKA GAZİANTEP TRAFİK KAZASI HABERİ... İslahiye - Hatay yolu, Hatay istikametinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile minibüs çarpıştı. Katliam gibi kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

Gaziantep İslahiye'de beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hatay yolu Hatay istikametinde meydana geldi. Hatay yönüne seyir halinde olan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada minibüsteki 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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