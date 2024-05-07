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Galatasaray şampi'yon'! Fenerbahçe Konya'da ağır yaralı

Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 19:00 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:01
Galatasaray şampi’yon’! Fenerbahçe Konya’da ağır yaralı

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Süper Lig'in bu haftaki son maçı olan Konyaspor Fenerbahçe mücadelesi sona erdi. Sezon boyunca zirvede yer alabilmek adına Galatasaray ile yarışan sarı lacivertliler, 35'inci haftada küme düşme hattıyla arasında 1 puan bulunan Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak sarı kırmızılıların şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

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Fenerbahçe haftaya Kayserispor ile kendi evinde, Galatasaray ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.

Edin Dzeko çok net pozisyonları harcadıEdin Dzeko çok net pozisyonları harcadı

TADİC NET POZİSYONU KAÇIRDI

Maçın ilk yarısında Dusan Tadic net bir pozisyondan yararlanamadı. Sırp futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı vuruş sonrasında fileleri bulmayı başaramadı. İkinci devrede ise Edin Dzeko çok net iki pozisyonda kafasını kullansa da fırsatı değerlendiremedi. Sol ayak içiyle denediği şamsında ise Slowik izin ve

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BECAO KONTENJAN KURBANI OLDU

Fenerbahçe ilk yarı gol bulamayınca İsmail Kartal Batshuayi değişikliği yaptı. Ancak bu kez Türk futbolcu sayısı az olunca Çağlar sahaya girmek zorunda kaldı. Milli stoperin yeşil çimlere ayak basmasıyla birlikte Becao kenara alındı.

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OYUNA DEVAM EDEMEDİLER

Sarı lacivertli ekipte iki yıldız isim maça devam edemedi. 52'de Bright Osayi-Samuel, 53'te ise İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nijeryalı sağ bekin yerine kulübede sarı kart gören Mert Müldür, İrfan'ın yerine ise Cengiz Ünder tercih edildi.

NDAO'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Konyaspor karşılaşmanın son dakikasında Ndao ile 1-0 öne geçti. Boateng'in vuruşunda Livakovic'ten seken topu tamamlayan Senegalli yıldızın golü VAR kararıyla iptal edildi.

Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

'SORUMLULUK BANA AİT'
Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç boyunca iyi oynadıklarını dile getirdi.

Konya'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Kartal, "Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardır. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

İsmail Kartal, soru almadan toplantıdan ayrıldı.

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