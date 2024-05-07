Galatasaray şampi’yon’! Fenerbahçe Konya’da ağır yaralı

OYUNA DEVAM EDEMEDİLER
Sarı lacivertli ekipte iki yıldız isim maça devam edemedi. 52'de Bright Osayi-Samuel, 53'te ise İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nijeryalı sağ bekin yerine kulübede sarı kart gören Mert Müldür, İrfan'ın yerine ise Cengiz Ünder tercih edildi.
NDAO'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Konyaspor karşılaşmanın son dakikasında Ndao ile 1-0 öne geçti. Boateng'in vuruşunda Livakovic'ten seken topu tamamlayan Senegalli yıldızın golü VAR kararıyla iptal edildi.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamada bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.
'SORUMLULUK BANA AİT'
Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç boyunca iyi oynadıklarını dile getirdi.
Konya'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Kartal, "Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardır. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
İsmail Kartal, soru almadan toplantıdan ayrıldı.