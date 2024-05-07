Galatasaray şampi’yon’! Fenerbahçe Konya’da ağır yaralı

Süper Lig'in bu haftaki son maçı olan Konyaspor Fenerbahçe mücadelesi sona erdi. Sezon boyunca zirvede yer alabilmek adına Galatasaray ile yarışan sarı lacivertliler, 35'inci haftada küme düşme hattıyla arasında 1 puan bulunan Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak sarı kırmızılıların şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Mert Hakan Yandaş bu kez takımına katkı veremedi

Fenerbahçe haftaya Kayserispor ile kendi evinde, Galatasaray ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.