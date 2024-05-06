Son dakika haberleri... YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçime katılan siyasi parti temsilcileri seçim sonuçlarını başkanlığımızdan canlı olarak takip etmişlerdir. YSK açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan seçimlere ait veri ve bilgilerin paylaşımı yapılmaktadır.

İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14, büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.