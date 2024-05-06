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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 15:26 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 15:26

''Fındık Kurdu'' Berna Karagözoğlu büyüdü! Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi şimdi 24 yaşında... “Çok güzelleşmiş”

2009 yılında ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasının minik yıldızı Berna Karagözoğlu, henüz çözük yaşlarda adını geniş kitlelere duyurdu. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. "Fındık Kurdu" lakaplı Berna'nın son halini görenler ise hayran kaldı. Berna için "Koca kız olmuş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi...

24 yaşında koca kız oldu! Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son haliyle büyüledi! “Çok güzelleşmiş” Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi...
24 yaşında koca kız oldu! Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son haliyle büyüledi! "Çok güzelleşmiş" Sibel Can ve Pınar Altuğ'un gözdesi...

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