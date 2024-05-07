PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tekirdağ'da kan donduran olay: Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti!

Son dakika haberi! Tekirdağ’da Şenol Şirin (41), tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre’yi (5) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 07:38 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 14:06
Tekirdağ’da kan donduran olay: Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokaktaki Gür Apartmanı'nda meydana geldi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, henüz belirlenemeyen sebeple eşi Duygu Şirin ile tartıştı. İddiaya göre yaşanan gerginlik sırasında Şenol Şirin, eşi Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Tekirdağ'da kan donduran olay

KOMŞULAR POLİSİ ARADI
Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kanlar içerisinde bulunan anne, baba ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis evde kapsamlı inceme yaparken, 3 kişinin cansız bedenleri Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre'nin cenazeleri, Malkara ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Deveci Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şenol Şirin'in cenazesi de ikindi namazında Süleymanpaşa ilçesinde defnedilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA