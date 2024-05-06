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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 15:12 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 15:13

Mardin Kızıltepe'de okuldan atılan liseli kız silahla okul bastı! Kenan Kösen Anadolu Lisesi önünde korku dolu anlar kamerada!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız Kenan Kösen Anadolu Lisesi'ni silahla bastı. Belinden çıkardığı silahla havaya birkaç el ateş eden öğrenci okul ve çevresinde büyük panik yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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