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MHP lideri Bahçeli'den 'Milli ittifak' açıklaması

20 Şubat 2018, Salı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlanmıştır. 29 maddelik yasal düzenleme TBMM'ye sunulacaktır. Yapıcı tavırlarıyla destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na içtenlikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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