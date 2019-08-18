Meteoroloji'den Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap! AHaber 16 Ağustos'ta uyarmıştı 18.08.2019 20:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilişkin, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul’da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti. Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı” şeklindeki açıklamasını yalanladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda AHaber'in 16 Ağustos'ta yaptığı yayına yer verilerek,"İstanbul'da yağış uyarısı A HABER- 16 Ağustos 2019 Cuma Sabah Ajansı" ifadelerine yer verildi.