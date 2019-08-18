Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınları açıklamasına yanıt verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınları açıklamasına yanıt verdi.
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