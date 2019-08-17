Kışın 1 ayda yağan yağmur 1,5 saatte yağdı! Üsküdar'da denizle kara birleşti

İstanbul'da etkili olan yağış hayatı felç ederken, metrekareye 113 kilogram yağış düştü. Üsküdar'da yine kara ile deniz birleşti.

SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.





METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti. İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.



