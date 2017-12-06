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İşte TSK'nın son silahı: Kanatlı Güdüm Kiti

05 Aralık 2017, Salı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ar-Ge çalışmaları kapsamında 'Kanatlı Güdüm Kiti' (KGK) üretimi gerçekleştirdi. Bu kitle birlikte jetlerden fırlatılan bombaların menzili 110 kilometreye kadar çıkarıldı. Kitin seri üretimine başlanıldı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ali ali

eskiden bilim adamlarımızı kaza süsü verip yok ediyorlardı yada kendi ülkelerinde çalıştırıyorlardı artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak ...

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cevapla 06.12.2017 00:11
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