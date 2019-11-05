Elazığ Güneyçevre yolu İmam Efendi Bulvarı'nda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta da olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'nin durumu ağır olduğu bildirildi.
Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Elazığ Güneyçevre yolu İmam Efendi Bulvarı'na bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akgündoğdu idaresindeki 23 LA 451 plakalı otomobil ile Bingöl'den Malatya'ya hasta taşıyan Mükerrem Sağlar idaresindeki 12 AB 029 plakalı ambulans çarpıştı.
Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta da olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumu ağır olduğu bildirildi
Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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