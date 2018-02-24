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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş Hollanda açıklaması

23 Şubat 2018, Cuma
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına Hollanda'nın skandal 1915 kararına ilişkin "Hollanda'nın sözde soykırım kararının bir bağlayıcılığı yok, İslam düşmanlığının bir yansıması." açıklamasında bulundu.
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