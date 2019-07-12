Cinsel oyuncak mağazasında suçüstü! "Cinsel ilişki oyuncaklarına bakmak istiyorum" dedi ve... 12.07.2019 10:37

Avustralya’nın Queensland eyaletinde ilginç bir olay gerçekleşti. Cinsel oyuncak dükkanına giren bir müşteri, satış görevlisinden cinsel ilişki oyuncakları göstermesini istedi. Daha sonra ise kimsenin beklemediği şeyler yaşandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilginç bir hırsızlık vakası gerçekleşti. Mağazaya giren bir adam, satış görevlisine 'cinsel ilişki oyuncakları'na bakmak istediğini söyledi.

Neredeyse bütün vücudu dövme kaplı şüpheli, görevlinin dikkatini başka noktaya verdiği sırada toplam değeri iki yüz seksen euro olan üç cinsel ilişki oyuncağını çalarak kayıplara karıştı.

Aynı şüpheli yakın zamanda biri üç yüz doksan diğeri yüz yirmi beş euro değerindeki iki telefonu çaldı.

Queensland polisi, yine aynı kişiyi birkaç hafta önce gerçekleşen iki araba hırsızlığı için de sorgulamak istiyor.