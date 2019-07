CHP FETÖ'yü örtbas mı ediyor? 16.07.2019 23:00

Türkiye tarihinde ilk defa darbeleri durduran bir süreç yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri yapılırken CHP 15 Temmuz'u her türlü kanaldan itibarsızlaştırmaya çalıştı. FETÖ'cü darbecilere karşı atılan her türlü adımı baltalayan CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen özel oturumda darbe girişimi konusunda samimiyetsiz ve çelişkili ifadelerde bulundu. Öte yandan bugün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden AK Parti'ye saldıran CHP'nin Genel Başkanı, her fırsatta soluğu darbecilerin yanında aldı. 15 Temmuz'un hemen ardından FETÖ elebaşı Gülen 15 Temmuz'a tiyatro derken CHP lideri Kılıçdaroğlu kontrollü darbe dedi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'nin 15 Temmuz destanını neden ve nasıl itibarsızlaştırmaya çalıştığını AHaber canlı yayınında anlattı. Övür, CHP'li Özgür Özel'in 15 Temmuz'a bal gibi darbe dediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta bunun tam tersini ifade ettiğini söyledi.