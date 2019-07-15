Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşmak için kürsüye gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oturumu provoke eden CHP'li Engin Özkoç ve diğer CHP Milletvekillerine cevap verdi.Erkan Akçay, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir" dedi.

Erkan Akçay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz kalkışmasına kontrollü darbe diyenlerin kendileri kontrollü siyasetçilerdir. İhanetin, millete karşı suçun özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü olmaz.

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK..."

15 Temmuz darbe girişiminde hedefine ulaşamayan hainler ve efendileri ekonomik dengeler üzerinde oynayarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istemiştir."

NACİ BOSTANCI DA TEPKİ VERDİ

15 Temmuz gecesi Türk milletinin birlik ve beraberliğine aykırı konuşmalar yapan CHP'li Vekil Engin Özkoç'un konuşmasına tepkilere neden oldu. Özkoç'un sözlerine AK Parti'li Bostancı söz alarak yanıt verdi.

"MARMARİS'İ HATIRLAYIN"

"Bu alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı isim Sayın Cumhurbaşkanıydı. Aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris'i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor.

Burada millet iradesine kast etmiş bir terör örgütüne karşı toplandık. Burada farklı partiler var ama temelde hususiyetimiz ortak. Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz.

"FETÖ'NÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRECEK KONUŞMA YAPTINIZ"

Sayın Özkoç 'Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. Onları kim yargılamıştı FETÖ. O zamanda sahtekar yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17-25 Aralık'ı yönetenleri alkışlıyordunuz. Burada olması gereken darbeye ortak duruştur. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir konuşma sergilenmiştir. Bunun için çok üzgünüm."